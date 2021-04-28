Son dakika haberleri: Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı yakalandı - Son Dakika

Samsun'da bir araçta silah ve mühimmat ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun- Ankara kara yolunda yaptıkları uygulama sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçtaki aramada, uzun namlulu tüfek, 2 tabanca, tabanca şarjörü ile farklı çaplarda 35 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü hakkında "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet ettiği" iddiasıyla işlem başlatıldı.