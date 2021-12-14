Üye Girişi
Son dakika haberleri! Samsun'da silahla yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Samsun'da silahla yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı

14.12.2021 17:26
Son dakika haberleri! Samsun'da silahla yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika 3. sayfa haberi: Samsun'da silahla yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun'da silahla yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Canik ilçesi Belediyeevleri Balıkçı Barınağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahla bacağından yaralanan İ.U., özel araçla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı şahıs, kendisini vurduğunu iddia ederken, polis ise tabancadan çıkan kurşunun giriş çıkışına göre 'şahsın kendini vurmuş olamayacağı' ihtimali üzerinde duruyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Son dakika haberleri! Samsun'da silahla yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı

Samsun, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Samsun'da silahla yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Trabzonspor'da Nwakaeme, sakatlığı nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalacak 17:27 Trabzonspor'da Nwakaeme, sakatlığı nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalacak
Ronaldo'nun takımı Manchester United tesisleri kapattı! Maç başka güne kaldı 15:53 Ronaldo'nun takımı Manchester United tesisleri kapattı! Maç başka güne kaldı Suratına asit atan erkekle evlenen Berfin'in babası canlı yayına: Hepimize ihanet etti 14:56 Suratına asit atan erkekle evlenen Berfin'in babası canlı yayına: Hepimize ihanet etti 550 milyon liralık büyük yatırım! Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışı için sayılı gün kaldı 14:18 550 milyon liralık büyük yatırım! Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışı için sayılı gün kaldı Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini 14:16 Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim 14:15 Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim Artık ne yaparsa yapsın yaranamaz! Vitor Pereira dönemi bitiyor 14:09 Artık ne yaparsa yapsın yaranamaz! Vitor Pereira dönemi bitiyor Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı 11:27 Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı

Son Dakika Haberleri
17:26 Trabzonspor'da Nwakaeme, sakatlığı nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalacak
17:03 Meteoroloji uyardı! Şiddetli sağanak yağış bekleniyor
16:48 Talihsiz vatandaş, ölümüne sebep olan sahte içkiyi böyle satın almış
16:47 Bakan Akar, PKK ile mücadele hakkında açıklamalarda bulundu: Yılbaşından bu yana 2 bin 631 terörist öldürüldü
16:32 18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi
16:26 Mevlana'yı rüyasında gördü, "gel" diyen sesini duydu, Arjantin'den Konya'ya yerleşti
16:21 Dünyanın en büyük mavi safiri Sri Lanka'da bulundu! 1,5 milyon karattan daha fazla
16:20 Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi
16:13 Sahte doçente istenen ceza belli oldu! Diplomalarını kendisi yapmış!
16:06 Esenyurt'ta asansörde tecavüz girişimine maruz kalan kadın o anı anlattı!
Konya'da aynı aileden 7 kişiyi katleden Altun'nun savunması: Barışı sağlamak için gittim Konya'da aynı aileden 7 kişiyi katleden Altun'nun savunması: Barışı sağlamak için gittim         
17:28
Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi         
16:20
Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma         
15:00
CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü         
14:33
Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor         
14:17
Esenyurt'ta 4 çocuğun yanarak hayatını kaybettiği apartmanda yürek parçalayan görüntü Esenyurt'ta 4 çocuğun yanarak hayatını kaybettiği apartmanda yürek parçalayan görüntü         
14:16
Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem         
14:14
CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusuna Akyurt Belediye Başkanı cevap verdi CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusuna Akyurt Belediye Başkanı cevap verdi         
13:00
Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu!         
10:26
Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz         
10:25
At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar         
10:02
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak         
10:01
"Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü! "Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü!         
10:00
Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu         
09:06
Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor         
21:41
Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi         
20:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2021 17:32:58. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Samsun'da silahla yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement