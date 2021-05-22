Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi tüfekle vurularak yaralandı.
Kürtün Mahallesi Korganlılar Sokak'ta karşılaşan ve aralarında husumet bulunduğu belirtilen E.S. ile M.G. arasında tartışma çıktı.
Büyüyen tartışmada M.G'nin tüfekle ile ateş açtığı E.S. yaralandı. Yaralı, ambulans ile Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Zanlı, olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika