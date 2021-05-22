Son dakika haberleri! Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Büyüyen tartışmada M.G'nin tüfekle ile ateş açtığı E.S. yaralandı. Yaralı, ambulans ile Çarşamba Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kürtün Mahallesi Korganlılar Sokak'ta karşılaşan ve aralarında husumet bulunduğu belirtilen E.S. ile M.G. arasında tartışma çıktı.

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