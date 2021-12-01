Üye Girişi
Son dakika: Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika: Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

01.12.2021 16:59

Gelen son dakika haberine göre Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan D.B.A.sağ bacağının 3 yerinden yaralandı. Yaralı şahıs ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına altına alındı.

Silahlı saldırı olayına karıştıkları iddia edilen 2 kişi kaçtı. Yaralı D.B.A., önceden tanıdığı B.D.'nin kendisini konuşmak için olay yerine çağırdığını ve tanımadığı 2 kişinin silahlı ateş edip kaçtıklarını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Silahlı saldırı, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Metin Gürcan'ın tutuklanmasına Ali Babacan'dan ilk tepki: Yanında olacağız 17:37 Metin Gürcan'ın tutuklanmasına Ali Babacan'dan ilk tepki: Yanında olacağız Burak Elmas, gözlemcileri hedef gösterdi 17:30 Burak Elmas, gözlemcileri hedef gösterdi Yaya geçidinden geçerken beton mikserinin altında kalan kadın yaşamını yitirdi 17:20 Yaya geçidinden geçerken beton mikserinin altında kalan kadın yaşamını yitirdi Yıllar geçti ama hala gizemini koruyor! İşte Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık 16:49 Yıllar geçti ama hala gizemini koruyor! İşte Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim! 16:24 Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim! Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi 15:19 Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi
Erdoğan'dan dikkat çeken ifade! Düşük faizde direten Cumhurbaşkanı, bunu ilk kez söyledi 14:52 Erdoğan'dan dikkat çeken ifade! Düşük faizde direten Cumhurbaşkanı, bunu ilk kez söyledi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hekimlere güzel haber! 2500 TL ile 5000 TL arası zam yolda 14:26 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hekimlere güzel haber! 2500 TL ile 5000 TL arası zam yolda

Son Dakika Haberleri
17:29 Burak Elmas, gözlemcileri hedef gösterdi
17:21 Baskın yapılan evlerden cephaneliğe yetecek silah çıktı
17:20 Yaya geçidinden geçerken beton mikserinin altında kalan kadın yaşamını yitirdi
16:29 DSÖ'den Omicron açıklaması: Yeni aşı geliştirilmesine gerek yok!
16:23 Kayıp kızını arayan babanın sözleri yürek parçaladı: Lağım temizleyerek büyüttüm, prensesimi aldılar
16:23 Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim!
16:19 Anne ve babalara acil çağrı: Çocuklar tehlikede, oyuncağı hemen getirin
16:16 Herkes görüntüleri merak ediyordu! İşte İrfan Can ve Atakan'ın soyunma odasındaki kavgası saniye saniye kamerada
16:09 Meriç Aral yeni dizisi Kaderimin Oyunu'nu anlattı!
16:06 Ethereum'da önemli hareketlilik! Tarihi zirvesini zorluyor
Merkez Bankası, yarın yerli ve yabancı yatırımcılarla toplantı yapılacak Merkez Bankası, yarın yerli ve yabancı yatırımcılarla toplantı yapılacak         
17:38
İsrailli bilim insanları, tam 1900 yıl saklı kalmış mezarlık keşfetti İsrailli bilim insanları, tam 1900 yıl saklı kalmış mezarlık keşfetti         
17:36
Baskın yapılan evlerden cephaneliğe yetecek silah çıktı Baskın yapılan evlerden cephaneliğe yetecek silah çıktı         
17:21
Beşiktaş'ta dert üstüne dert biniyor! Miralem Pjanic antrenmanda sakatlandı Beşiktaş'ta dert üstüne dert biniyor! Miralem Pjanic antrenmanda sakatlandı         
17:18
Sevgilisini pompalı tüfekle vuran sanıktan ilginç savunma: Kadına şiddete ben de karşıyım Sevgilisini pompalı tüfekle vuran sanıktan ilginç savunma: Kadına şiddete ben de karşıyım         
16:42
Türk-İş asgari ücret zammı için hem tarih hem de rakam verdi: Anketlerin aşağısında olmayacak Türk-İş asgari ücret zammı için hem tarih hem de rakam verdi: Anketlerin aşağısında olmayacak         
16:16
Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den         
15:02
Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi         
14:51
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi         
14:21
Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar         
13:50
Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor         
13:35
Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz         
13:31
Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği! Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği!         
12:36
Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi         
11:09
Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı         
10:45
İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti         
10:01
Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2021 17:42:15. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika: Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement