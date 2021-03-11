Son dakika haberleri: Samsun'da sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Samsun'da sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı
11.03.2021 14:24
Son dakika haberi... Samsun'da sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı iddia edilen bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.
Samsun'da sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı iddia edilen bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sosyal medya hesabı üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığını tespit ettiği N.K.'yi (48) yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen N.K. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. - SAMSUN
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