Son dakika haberleri... Samsun'da su baskınlarının önüne geçmek için 10 milyon liralık yatırım - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi, su baskınlarının önüne geçmek için 10 milyon liralık yatırımı hayata geçiriyor.

Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, Canik ilçesi Belediye Evleri Kavşağı'nda yağmur sonrası meydana gelen su baskınlarını önlemek için yağmur suyu hattı çalışmasına başladı.

SASKİ, bölgeye toplamda 2 bin 600 metre yağmur suyu inşaatı yapacak. Betonarme boruların kullanılacağı çalışmanın 2021 yılının ortalarında bitirilmesi hedefleniyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yapılan çalışmayla şiddetli yağışların tehlike olmaktan çıkacağını vurguladı.

Canik ilçesinin özellikle Belediye Evleri Kavşağı'nda aşırı yağan yağmurlar nedeniyle oluşan suyun artık o bölgeye rahatsızlık vermeyeceğine işaret eden Demir, şunları kaydetti:

"Yaptığımız 10 milyon liralık yatırım için çalışmalar başladı. Belediye Evleri Kavşağı'nda hem o bölgede hem de yakın diğer sokaklarda ciddi yağmur suyu deşarj sıkıntısı yaşanıyordu. Yaptığımız hat çalışması ile artık böyle bir sorun olmayacak. SASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından belirlenen program dahilinde Canik ilçesinde yağmur suyu çalışmalarımız devam edecek. Ayrıca ihtiyaç duyulan diğer mahallelerde de yağmur suyu drenaj hatları, mevcut hatların bakım, onarım ve temizliği devam ediyor. Yaptığımız çalışmalar ve aldığımız önlemler ile yaşanabilecek şiddetli yağışlar tehlikeli olmaktan çıkacak."