Son dakika haberleri... Samsun'da suç örgütüne yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Samsun'da suç örgütüne yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı

16.03.2022 11:33
Son dakika haberleri... Samsun'da suç örgütüne yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı

Son dakika haber... Samsun'da suç örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da suç örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, çıkar amaçlı suç örgütlerinin deşifresine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kentte geçmiş yıllarda hakkında işlem yapılan ve halen yurt dışında firari durumda bulunan U.D'nin elebaşı olduğu örgüt üyelerinin sosyal medyadan haberleştiğini belirledi.

Örgüt üyelerinin kimliklerini tespit eden polis, düzenlediği operasyonda 6 şüpheliyi Canik ilçesindeki ikametlerinde yakaladı.

İkametlerde yapılan aramada tabanca, 3 fişek, 7 sentetik ecza hap, bir miktar metamfetamin, uyuşturucu içme aparatı, kurusıkı tabanca ve çelik yelek ele geçirildi.

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Samsun'da suç örgütüne yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı - Son Dakika


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