Samsun'da tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Arkadaşını öldürdükten sonra Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim olan O.F.Y'nin (16) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye götürüldü.
Tekkeköy ilçesinde dün, 19 Mayıs Mahallesi Mumcu Sokak'ta O.F.Y. (16), tartışmanın ardından arkadaşı Yılmaz Kertis'i (28) boynundan bıçaklamış, hastaneye kaldırılan Kertis kurtarılamamıştı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Samsun'da tartıştığı arkadaşını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika