Terör operasyonunda yabancı uyruklu bir kişi yakalandı - Son Dakika

Samsun'un Canik ilçesinde terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
Samsun Sulh Ceza Hakimliğinden alınan karar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şube müdürlükleri ekipleri çalışma yürüttü.
Terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu M.A'nın Canik ilçesindeki ikametine operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere de el konuldu.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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