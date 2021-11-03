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Son dakika haberleri! Ticaret anlaşmazlığı kavgasında bir kişi silahla yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Ticaret anlaşmazlığı kavgasında bir kişi silahla yaralandı

03.11.2021 14:16

Son dakika haberler: Samsun'un Atakum ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Ticaret anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan E.P. (35) ile mimar Y.K. (27) Büyükoyumca Mahallesi Toplu Konut Bulvarı'nda buluştu.

Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.K, ruhsatsız tabancayla E.P'ye ateş etti.

Yaralanan E.P, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Kavgayı ayıran kişinin, şüphelinin elinden aldığı silahı polis ekiplerine teslim ettiği öğrenildi.

Son dakika haberleri! Ticaret anlaşmazlığı kavgasında bir kişi silahla yaralandı
Son dakika haberleri! Ticaret anlaşmazlığı kavgasında bir kişi silahla yaralandı
Son dakika haberleri! Ticaret anlaşmazlığı kavgasında bir kişi silahla yaralandı
Son dakika haberleri! Ticaret anlaşmazlığı kavgasında bir kişi silahla yaralandı
Son dakika haberleri! Ticaret anlaşmazlığı kavgasında bir kişi silahla yaralandı
Son dakika haberleri! Ticaret anlaşmazlığı kavgasında bir kişi silahla yaralandı

Ticaret, Samsun, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Ticaret anlaşmazlığı kavgasında bir kişi silahla yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Ticaret anlaşmazlığı kavgasında bir kişi silahla yaralandı - Son Dakika
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