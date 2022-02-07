Son dakika haberleri... Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Sefalı Mahallesi Ayvacık yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abidin Akan (51) idaresindeki 55 AEZ 177 plakalı otomobil ile Ayhan Sakallı'nın kullandığı 55 ABN 137 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Abidin Akan hayatını kaybederken, hafif ticari aracın sürücüsü Ayhan Sakalı ile Melike Sakallı ve Aydın Sakallı yaralandı. Yaralılar, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN