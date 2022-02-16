Üye Girişi
Son dakika haberleri | Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

16.02.2022 11:04
Son dakika haberleri | Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Mevlana Caddesi Uğur Mumcu Parkı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgi göre, kavşağa farklı yollardan giren 55 AEU 256 ve 55 AFT 539 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada Bersu Ç. ile Ömer Asaf Ç. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Son dakika haberleri | Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haberleri | Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

YORUMLAR
500

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:04 Gülşen'e "Edepli ol" demişti! Gencebay'ın 7 yıl önce Hülya Avşar'ın kalçasına attığı tokat yeniden hatırlandı
10:57 16 Şubat 2022 Çarşamba gününe yükselişle başlayan dolar 13,62 liradan işlem görüyor
10:11 Sureyi talihsiz Amar bebek, son nefesini annesinin koynunda verdi!
10:48 Halasının ölüm haberini muhabirden duyan Bülent Ersoy, şaşkına döndü
10:44 Henüz 4 aylıktı, kemikleri kırıldı, vücudunda sigara söndürüldü! Yağmur bebeğin ölümünden kim sorumlu?
23:37 Genç kadın, "Yoruldum" notu bırakarak 23.kattan atladı
10:39 Camiye gelen elektrik faturasına imamdan esprili yanıt: Bundan sonra hiç kimse bana 'Sizin camiden elektrik alamıyorum' demesin
10:34 Buket Aydın eski sevgilisi Emir Sarıgül'e maymunlu gönderme yapmıştı! Beklenen açıklama geldi
10:31 ABD Başkanı Biden'dan füze çıkışı: ABD ve NATO'nun Ukrayna'da füzesi bulunmuyor
10:30 Özgeçmişinde 22 proje var! Dünyanın en iyi üniversiteleri sıraya girdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 11:10:11. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement