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Son dakika haberleri... Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı

11.11.2021 12:36
Son dakika haberleri... Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Samsun'daki uyuşturucu operasyonlarında 22 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'daki uyuşturucu operasyonlarında 22 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ile İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen 16 adrese operasyon düzenlendi. Ekipler, adreslerde dedektör köpeklerle yaptıkları aramada 12 kilo 10 gram kubar esrar, 163 kök kenevir bitkisi, 272 sentetik ecza hapı, 31 gram metamfetamin ile av tüfeği ele geçirdi.

Operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika haberleri... Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri... Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri... Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri... Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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