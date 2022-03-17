Son dakika haberleri! Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 27 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 27 zanlı yakalandı

17.03.2022 17:33
Son dakika haberleri! Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 27 zanlı yakalandı

Son dakika haber: Samsun'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 27 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 27 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubeleri ile ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen 19 adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler, 2 bin 219 sentetik uyuşturucu ecza hap, 7 bin dolu makaron, 98 gram kubar esrar, 138 gram metamfetamin, 19 litre etil alkol, 4 litre sahte içki, 2 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirdi.

Operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 27 zanlı yakalandı - Son Dakika
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