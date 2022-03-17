Son dakika haberleri... Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi alınan A.Ç. ve K.T. adlı kadını gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgulanmaları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN