Son dakika haberleri... Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

17.03.2022 16:18
Son dakika haberleri... Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika gelişmesine göre Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi alınan A.Ç. ve K.T. adlı kadını gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgulanmaları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Son dakika haberleri... Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Son dakika haberleri... Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Son dakika haberleri... Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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Uyuşturucu madde imalatçılarına şok baskın Uyuşturucu madde imalatçılarına şok baskın

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Jandarma, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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