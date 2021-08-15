Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
İstanbul'dan Samsun'a satış amaçlı uyuşturucu madde getirecekleri bilgisi edinilen O.P. ve S.T. Kavak ilçesi Çakallı mevkisinde durduruldu.
Araçta yapılan aramada 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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