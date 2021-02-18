Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kadın şüpheliye adli kontrol - Son Dakika

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kadın zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen H.Ç.S'nin ikametinde yapılan aramada, 1880 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Zanlı "uyuşturucu ticareti yaptığı" iddiasıyla gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kaynak: AA
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