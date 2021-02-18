Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kadın şüpheliye adli kontrol - Son Dakika

İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen H.Ç.S'nin ikametinde yapılan aramada, 1880 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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