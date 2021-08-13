Son dakika haberleri! Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika

Samsun'un Çarşamba ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma neticesinde Karamustafalı Mahallesi'nde eski mezarlık alanda kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisine ulaşıldı.

Yapılan operasyonda 233 kök Hint keneviri bitkisi ile M.S'nin (22) evinde yapılan aramada 4 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi.

M.S. gözaltına alındı.