Son dakika haberleri! Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Dün düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalanmış, 43,60 gram metamfetamin, 168 kapsül sentetik ecza, 14,77 gram sentetik uyuşturucu, 4,74 gram esrar, iki sentetik hap, esrarlı sigara, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 3 tabanca fişeği ele geçirilmişti.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.B, S.G, O.B, M.B. ve E.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. E.S. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan S.B, S.G, E.S, O.B, M.B. ve E.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Samsun 'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

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