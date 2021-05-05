Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde 257,18 gram sentetik uyuşturucu ile 1,53 gram metamfetamin ele geçirdi.
Çalışma başlatan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zanlı F.K'yi bir miktar uyuşturucuyla yakaladı.
Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika