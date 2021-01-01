Son dakika haberleri... Samsun'da uyuşturucu ve silah ele geçti - Son Dakika

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda birçok kişiden narkotik madde ve silah ele geçirildi.

Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narkotim ekiplerince 31 Aralık Perşembe günü sokak suçları ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda; toplam 4 şüpheli şahıstan 0,05 gram metamfetamin maddesi, 2 adet ecstasy hap ve 6 kapsül sentetik ecza ele geçirilmiş, şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılmıştır. İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 2 şahıstan 2 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 20 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirilerek ilgili polis merkezine teslim edilmiştir. İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde 1 şahıstan 1 adet pompalı tüfek ve 4 adet tüfek kartuşu ele geçirilerek ilgili polis merkezine teslim edilmiştir. İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde 2 şahıstan 1 adet pompalı tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirilerek ilgili polis merkezine teslim edilmiştir. Ayrıca, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından 19 Mayıs Mahallesi'nde 1 şüpheli şahıstan 0,78 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılmıştır. Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalarda da; İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi'nde 1 şüpheli şahıstan 1 adet uyuşturucu içme aparatı, Rasathane Mahallesi'nde 1 şüpheli şahıstan 0,75 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet esrarlı sigara ele geçirilmiş, şahıslar hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılmıştır" denildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı çalışmalar hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Samsun Valiliği, " Ses ve gaz fişeği hakkındaki kanuna muhalefetten 1 şahsa idari yaptırım uygulanmış, 1 adet kurusıkı tabanca, 1adet şarjör ele geçirilmiş, avda ve sporda kullanılan tüfekler, nişan tabancaları ve av bıçaklarının yapımı, alımı ve bulundurulmasına dair kanuna muhalefetten 2 şahsa 1.732 TL idari para cezası uygulanmış, 2 adet av tüfeği ele geçirilmiş, 1 şahsa gürültüden dolayı 187 TL idari para cezası yazılmış, uyuşturucu madde satın almak veya kabul etmekten 2 şahsa işlem yapılmış, 1 kaşık içerisinde 0,5 gram beyaz renkli uyuşturucu, 2,76 gram kubar esrar, 3 adet ruhsatsız tabanca 1 adet kurusıkı tabanca, 128 adet 9 milim tabanca fişeği ve 8 adet 9 milimetre kurusıkı tabanca fişeği ele geçirilmiştir" açıklamasında bulunuldu. - SAMSUN