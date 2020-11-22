Son dakika haberleri... Samsun'da yabancı uyruklu 1 kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı - Son Dakika

Samsun'da yabancı uyruklu bir kişi, uyuşturucu ticareti yapmaktan gözaltına alındı.

Olay, Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışmada 2 kişide 22,39 gram metamfetamin maddesi, 1 adet esrarlı sigara, 1 kapsül sentetik ecza, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca, 10 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği ele geçirdi. Şüpheli iki şahsa uyuşturucu madde satışını yaptığı tespit edilen Iraklı A.M.N.A.R. isimli şahsın Denizevleri Mahallesi'nde kaldığı otel odasında yapılan aramada, 0,77 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi ve 1 adet bong çubuğu ele geçirildi. Irak uyruklu şahıs "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN