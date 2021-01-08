Son dakika haberleri... Samsun'da yangın dehşeti: Karı-koca yanarak ağır yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Samsun'da yangın dehşeti: Karı-koca yanarak ağır yaralandı

08.01.2021 23:50

Bir son dakika haberine göre Samsun'da yangın dehşeti: Karı-koca yanarak ağır yaralandı Samsun'da bir evde çıkan yangında karı-koca yanarak ağır yaralandı.

Samsun'da yangın dehşeti: Karı-koca yanarak ağır yaralandı

SAMSUN - Samsun'da bir evde çıkan yangında karı-koca yanarak ağır yaralandı.

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesinde ikamet eden Hüseyin Kurd hafta sonu sokağa çıkma yasağı olduğu için bu akşam eşi Hediye Kurd ile birlikte Yeşiltepe'deki köy evine geldiler. Henüz bilinmeyen bir sebeple yangın yangında evde bulunan Hüseyin Kurd ile Hediye Kurd alevler içinde kaldılar. Hüseyin Kurd kendini alevlerin içinden son anda dışarı atmayı başarırken, Hediye Kurd ise komşuların yardımıyla alevler içinden çıkartıldılar. Yanarak ağır yaralanan karı-koca 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kurd çiftinin hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Yanan ev ise Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. İtfaiye gittikten sonra evden dumanlar yükselince de vatandaşlar yangına kovalarla su taşıyarak müdahale ettiler. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri... Samsun'da yangın dehşeti: Karı-koca yanarak ağır yaralandı
Son dakika haberleri... Samsun'da yangın dehşeti: Karı-koca yanarak ağır yaralandı
Son dakika haberleri... Samsun'da yangın dehşeti: Karı-koca yanarak ağır yaralandı
Son dakika haberleri... Samsun'da yangın dehşeti: Karı-koca yanarak ağır yaralandı
Son dakika haberleri... Samsun'da yangın dehşeti: Karı-koca yanarak ağır yaralandı
Son dakika haberleri... Samsun'da yangın dehşeti: Karı-koca yanarak ağır yaralandı
Son dakika haberleri... Samsun'da yangın dehşeti: Karı-koca yanarak ağır yaralandı
Son dakika haberleri... Samsun'da yangın dehşeti: Karı-koca yanarak ağır yaralandı
Son dakika haberleri... Samsun'da yangın dehşeti: Karı-koca yanarak ağır yaralandı
Son dakika haberleri... Samsun'da yangın dehşeti: Karı-koca yanarak ağır yaralandı

İlkadım, Yangın, Samsun, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Samsun'da yangın dehşeti: Karı-koca yanarak ağır yaralandı - Son Dakika


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