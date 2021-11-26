Son dakika haberleri... Samsun'daki FETÖ operasyonunda yakalanan "mahrem imam" adli kontrolle salıverildi - Son Dakika

FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"nda faaliyet gösterenlere yönelik soruşturma kapsamında 22 Kasım'da düzenlenen operasyonda bir "mahrem imam" ile kapatılan askeri okulun 3 öğrencisi gözaltına alınmış, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

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