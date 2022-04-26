Son dakika haberleri: Samsun'daki silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Samsun'daki silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

26.04.2022 01:32
Son dakika haberleri: Samsun'daki silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi: Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce tüfekle ateş açılması sonucu M.F.K. ve M.E. ayaklarından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralılardan M.F.K, buradaki ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis, şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı.

Son dakika haberleri: Samsun'daki silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Samsun'daki silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

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Çarşamba, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Samsun'daki silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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