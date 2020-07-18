Son dakika haberleri! Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Son dakika haberleri! Samsun'dan kısa kısa

Son dakika gelişmesine göre Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, "Yerel Kalkınma Stratejisi Uygulaması Projesi"nin onaylandığını bildirdi.

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, "Yerel Kalkınma Stratejisi Uygulaması Projesi"nin onaylandığını bildirdi.

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Özel, gazetecilere, Ladik ilçesi Yerel Eylem Grubu olarak IPARD Programı 7. başvuru döneminde Leader tedbiri kapsamında TKDK İl Koordinatörlüğüne yaptıkları "Yerel Kalkınma Stratejisi Projesi"nin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylandığını söyledi.

İlçenin kalkınma ve gelişimi için projenin önem taşıdığını belirten Özel, "AB- Türkiye eş finansmanı ile tamamı hibe olan 1 milyon 922 bin liralık projenin sözleşmesini, TKDK İl Koordinatörümüz Bülent Turan ile Ladik YEG adına imzaladık. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Projede emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza ve bu süreçte bizlere rehberlik eden İl Koordinatörümüze teşekkür ederim." dedi.

Kavak HEM'den KPSS kursu

Kavak Halk Eğitim Merkezince (HEM) KPSS destekleme kursu açılacağı bildirildi.

HEM Müdürü Zekeriya Ersoy, AA muhabirine, yaz dönemi KPSS destekleme kursunun 12. sınıf mezunlarına yönelik açılacağını söyledi.

Kursa katılanlardan herhangi bir ücret alınmayacağını vurgulayan Ersoy, "Katılacaklara ücretsiz çeşitli malzeme desteğinde de bulunacağız. Kursumuz 20 Temmuz'da başlayıp, 28 Ağustos'ta sona erecek." dedi.

Kurs için bugüne kadar 20 öğrencinin başvuruda bulunduğunu anlatan Ersoy, "Katılmak isteyenlere 20 Temmuz mesai bitimine kadar başvuruda bulunma fırsatı verdik. Eğitmenlerimiz kurs süresince matematik, edebiyat, inkılap tarihi, İngilizce ve fizik derslerinden kurs verecek." diye konuştu.

Havza Müftüsü Nurlu, gençlerle bir araya geldi


Havza Müftüsü Mehmet Nurlu, Havza Müftülüğü, Türkiye Gençlik Vakfı Havza Temsilciliği ile Havza Kültür ve Sanat Derneğinin yürüttüğü çalışma kapsamında gençlerle bir araya gelerek sohbet etti.

Nurlu, gençlere güzel ahlaklı olmak ve madde bağımlılığından uzak durulması konularında uyarılarda bulunarak, İslam dininin konu ile ilgili emir ve yasakları hakkında bilgi verdi.


İslam dininin temelinin güzel ahlaka dayalı olduğunu vurgulayan Nurlu, "Güzel ahlak deyince aklımıza Kur'an-ı Kerim hükümlerini en iyi anlayıp yaşayan Peygamberimiz Hz. Muhammed'in ahlakı demek olan İslam ahlakı gelir. Gençlerimizin iyi birer birey olması, kötü alışkanlıklardan uzak durması amacıyla panel, toplantı ve söyleşilerimiz elimizden geldiği kadar devam edecek." dedi.


Konuşmasının ardından Nurlu, gençlerin sorularını cevapladı.


Programa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Türkiye Gençlik Vakfı Havza İlçe Başkanı Abdulvahap Öz ve Havza Kültür Sanat Derneği Başkanı Koral Yüksel ile gençler katıldı.

Nurhan Yapıcı Özel, Havza, Ladik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 16:29 Kaynak: AA

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