Son dakika haberleri... Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Son dakika haberleri... Samsun'dan kısa kısa

Bir son dakika haberine göre Samsun'un Kavak ilçesinde "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Son dakika haberleri... Samsun'dan kısa kısa, System.String[]

Samsun'un Kavak ilçesinde "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, Belediye Başkan Yardımcısı Reşat Ayyıldız, İlçe Sağlık Müdürü Abdulkadir Koçoğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Engin Taş, emniyet, sağlık ve belediye zabıta ekiplerinin katılımıyla denetim gerçekleştirildi.

Saygılı ve beraberindekiler, semt pazarları ile iş yerlerini gezerek salgın tedbirlerine karşı maske takma, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda bilgilendirme ve uyarıda bulundu.

Denetimlerde HES kodu hakkında da açıklamalarda bulunan Saygılı, "Devletimiz tarafından belirlenen HES kodu uygulamaya girdi. Bunun için her vatandaşın HES kodu alması gerekli oldu. Salgının etkisini kaybetmesi toplum olarak bizlerin elinde. Her vatandaşımız, maske takma, hijyen ve sosyal mesafe kuralına uymalıdır." dedi.

Kaymakam Saygılı'dan Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Saygılı, ziyaretinde, idari bölüm, nezarethane ve devam eden tadilat çalışmalarında incelemede bulundu.

Komiser Seyfettin Güveli ile Komiser Yardımcısı Mehmet Dilsiz'den çalışmalar, talep ve sorunları hakkında bilgi alan Saygılı, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışanları ile bir araya geldi.

Saygılı, polisliğin mesai mefhumu gözetilmeyen ve fedakarlık isteyen bir görev olduğunu vurgulayarak, "Sizler de Kavak halkının güven ve huzuru için gece gündüz demeden çalışıyorsunuz. Emniyet mensuplarımız yeri geldiğinde gözünü kırpmadan canını ortaya koymakta, mukaddes bildiği görevi uğruna şehit ve gazi olmaktadır. Bu vesile ile görevi başında şehit düşen ve aramızdan ayrılan şehitlerimizi rahmetle, gazi polislerimizi ise minnetle anıyorum." dedi.

Kaymakam Saygılı iş yeri açılışına katıldı

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, bir iş yerinin açılışına katıldı.

Yaşar Doğu Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde faaliyete başlayan iş yerinin açılışı, ilçe müftüsü Yakup Belen'in yaptığı duanın ardından yapıldı.

Açılış kurdelesini kesen Saygılı, iş yerinin hayırlı olmasını dileyerek, ilçede istihdam yaratacak yeni iş yerlerinin açılmasını ümit ettiklerini söyledi.

Açılışa İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Furkan Göktürk de katıldı.

Kavak'ta kan bağışı kampanyası

Kavak'ta Türk Kızılay Orta Karadeniz Kan Merkezi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay tarafından yürütülen Güvenli Kan Temini Projesi kapsamında Soğuksu Mahallesi Öner Caddesi'nde konuşlandırılan kan bağışı otobüsünde kan bağışı kabul edildi.

Türk Kızılay ekip Başkanı Dr. Musa Aydın, düzenlenen kampanyada 55 ünite kan bağışı alındığını bildirdi.

Kanın sürekli ihtiyaç olduğunu vurgulayan Aydın, "Kan bağışında bulunmak için 70 kişi başvuruda bulundu. Durumu uygun 55 kişiden kan aldık. Kan bağışında en büyük desteği İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Furkan Göktürk ve diğer jandarma personelinden gördük. Kan bağışında bulunan ve destek verenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Müftü Belen'den "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" mesajı

Kavak Müftüsü Yakup Belen, Diyanet İşleri Başkanlığınca her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Camiler ve din görevlilerinin önemine dikkati çeken Belen, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Camilerimiz, kürsüsüyle mektep, mihrabıyla mabed ve minberiyle devlettir. Camiler, İslam'ın insanlığa indirilişinden beri çok önemli fonksiyonlar icra etmişlerdir. Bazen sığınılan güvenli bir mekan, bazen açların doyurulduğu imarethane ve bazen de geleceğimizi aydınlatan alimlerin yetiştiği medreseler olmuşlardır. Bu bakımdan camilerimiz tarih boyunca hayatımızın olmazsa olmazları arasında yer almıştır. Din görevlilerimiz de camilerde bu önemli mana ve değerleri kazanmamıza vesile olan, cemaatin eda ettiği ibadetlerde hep ön sırada yer alan kanaat önderleridir."

Kavak İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünden Ücretsiz Seccade

Kavak Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce cami cemaatine seccade dağıtıldığı bildirildi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Tunsel Aslankoç, ilçede gönüllü gençlik liderleri tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele çalışmaları yapıldığını söyledi.

Gönüllü gençlik liderlerinin çeşitli yerlerde vatandaşlara maska takma, hijyen ve sosyal mesafe kuralları hakkında bilgilendirmede bulunduğunu anlatan Aslankoç, Kovid-19 tedbirleri kapsamında cuma namazı öncesi ilçe merkezinde bulunan Yörgüç Paşa Camisi önünde seccade dağıttıklarını ifade etti.

Gönüllü gençlik liderleri tarafından 93 seccade dağıtıldığını bildiren Aslankoç, seccadelerden herhangi bir ücret alınmadığını kaydetti.

Kan Bağışı, Samsun, Belen, Kavak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 16:39 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

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