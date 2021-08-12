Son dakika haberleri: Samsun'dan selin etkilediği Sinop ve Kastamonu'ya personel, gıda ve destek malzemesi gönderildi - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Atakum Belediyesi, sel bölgesine takviye ekibin yanı sıra, su ve giyecek yardımı gönderdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle İtfaiye Daire Başkanlığında görevli 6 personel; 2 araç, 9 motopomp ve 2 seyyar jeneratörle bölgeye sevk edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin yardım tırı da bölgeye ulaştı. Gönderilen ekmek ve sular, selden etkilenen vatandaşlara dağıtıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Selin yaşandığı Kastamonu'ya da takviye ekiplerle birlikte itfaiye aracı, vidanjör, su tankeri, kazıcı, traktör kepçe, ekskavatör, kanal temizleme aracı ile kamyon gönderildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yaraların sarılması için her türlü destek ve katkıya hazır olduklarını belirterek, "Yaşanan sel felaketinden etkilenen Sinop ve Kastamonu halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dayanışmayla aşamayacağımız sorun yok. Gücümüz neye yetiyorsa destek olmak için her zaman hazırız." ifadelerini kullandı.

Atakum Belediyesinden yapılan açıklamada da Paylaşım Merkezi (PAYMER) ekiplerince, selden etkilenen Sinop'un Ayancık ilçesine yazlık giysilerden ve ayakkabılardan oluşan 70 adet koli ve su gönderildiği bildirildi.