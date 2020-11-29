Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde yangın güvenliği eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, eğitmenler tarafından Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yangın ve yangın güvenliği eğitimi verildiği bildirildi.

Açıklamada, yangında hareket tarzı, yangın söndürme cihazlarının kullanımı, acil durum bina ve yaralı tahliyesinin yapılması ile yangının söndürülmesi temel bilgilerinin katılımcılarla paylaşıldığı aktarıldı.

Eğitimin ardından yapılan yangın söndürme tatbikatı sonrası eğitmenler, katılımcıların sorularını yanıtladı.