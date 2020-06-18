Son dakika haberleri | Samsun, manda popülasyonunda Türkiye'de ilk sırada - Son Dakika

Son dakika haberleri | Samsun, manda popülasyonunda Türkiye'de ilk sırada

Son dakika haberlerine göre Samsun, manda popülasyonunda Türkiye'de ilk sıradaSAMSUN'da, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası'nda manda popülasyonu 22 bini aştı.

Samsun, manda popülasyonunda Türkiye'de ilk sırada

SAMSUN'da, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası'nda manda popülasyonu 22 bini aştı. Türkiye'nin en fazla manda popülasyonunun yaşadığı deltada, manda sütünün işlenmesi ve değerlendirilmesi için hazırlanan proje kabul edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Türkiye'nin en fazla manda popülasyonu Samsun'daki Kızılırmak Deltası'nda yer alıyor. 2011 yılına kadar sayısı giderek düşen manda varlığı, sonraki dönemlerde desteklerin artırılmasıyla yeniden artışa geçti. Türkiye genelinde manda sayısı 200 bine ulaşırken, Samsun'da bu rakam 22 bini aştı. Samsun İl Damızlık Manda Yetiştiriciliği Birliği'nin manda sütünün işlenmesi ve değerlendirilmesi için hazırlanan 3,5 milyon liralık proje de kabul edildi. Bakanlık destekli proje ile süt verimliliği ve mandaların kalitelerinin arttırılması ile makineli sağıma geçilmesine hız verildi.

'GÜNLÜK 7 TON SÜT ÜRETİLİYOR'

Manda sütünden yapılan ürünlerin tüketiminin artırılması yönünde çalışmalar yürüttüklerini belirten Samsun İl Damızlık Manda Yetiştiriciliği Birliği Başkanı İsmail Metin, "Manda birliği 2008 yılında ilk defa biz kurduk. O yılda Türkiye genelinde 80 bin, Samsun'da ise 7 bin manda vardı. Daha sonraki yıllarda projelerle manda sayısında artışlar gerçekleşti. Son dönemde Samsun'da manda sayısı 22 bini geçmiş durumda. Türkiye genelinde ise 200 bini bulmuş durumda. Türkiye genelinde manda varlığı açısından ilk sırada Samsun bulunuyor" dedi.

'SAMSUN'DA MARKALAŞTIK'

Çalışmalarla markalaştıklarını aktaran Metin, "Geçtiğimiz yıllarda manda sütünden yapılan ürünler halkın çok tercih ettiği ürünler değildi. Yaptığımız çalışmalar ile bunu artırmaya çalıştık. Biz şu anda Samsun'da markalaştık. Daha kaliteli manda üretimi yapıyoruz. Bildiğiniz gibi mandanın süt potansiyeli az oluyor. Samsun'da günlük süt potansiyelimiz 6-7 ton arasında değişiyor. Tabi bu süt üretimi ahırlarda olan hayvanları kapsıyor. Süt potansiyelimizde her geçen gün artıyor. Türkiye'deki damak zevkini alıştırmaya çalışıyoruz. Fuarlarda tanıtımını yapıyoruz" diye konuştu.

Son dakika haberleri | Samsun, manda popülasyonunda Türkiye'de ilk sırada

Kızılırmak, Türkiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 11:08 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Samsun, manda popülasyonunda Türkiye'de ilk sırada - Son Dakika

Son Dakika

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