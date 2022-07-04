Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı, örgütün protesto eylemine katılan, haklarında örgütsel faaliyetleri olduğuna dair ifadeler ve örgüte müzahir dernek üyelikleri bulunan, ByLock içeriklerinde isimleri geçen ve bazıları özel sektör çalışanı 4 şüphelinin yakalanması için çalışma yürütüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri | Samsun merkezli FETÖ operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Son Dakika

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