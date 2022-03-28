Son dakika haber: SAMSUN MERKEZLİ SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONUNDA 15 ŞÜPHELİ DAHA ADLİYEDE - Son Dakika
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Son dakika haber: SAMSUN MERKEZLİ SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONUNDA 15 ŞÜPHELİ DAHA ADLİYEDE

28.03.2022 11:37

Son dakika haber: SAMSUN merkezli İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri 15 milyon liranın üzerinde uyuşturucuyla yakalanıp gözaltına alınan ve 13'ünün tutuklandığı 47 şüpheliden 15'i daha adliyeye sevk edildi.

SAMSUN merkezli İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri 15 milyon liranın üzerinde uyuşturucuyla yakalanıp gözaltına alınan ve 13'ünün tutuklandığı 47 şüpheliden 15'i daha adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Ankara'yı da kapsayan, silahlı suç örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 'tasarlayarak kasten öldürmeazmettirme', 'örgütlü uyuşturucu ticareti yapma', 'kasten yaralama', 'nitelikli yağma', 'nitelikli mala zarar verme', 'tehdit', 'ikamet kurşunlama', 'kasten yaralamaya teşebbüs', '6136 sayılı kanuna muhalefet', 'tefecilik', 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçlarını işleyen şüphelilerin adresleri tespit edildi.

Ekipler, Samsun merkezli İstanbul ve Ankara'da çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. 47 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 500 bin uyuşturucu hap, değişik çaplarda 16 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, değişik çaplarda 835 tabanca fişeği, 17 kartuş ile yüklü miktarda esrar, kokain ve metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin 15 milyon lira olduğu belirtildi. Türkiye'nin birçok şehrine uyuşturucu gönderdikleri ve satışını sağladıkları belirlenen şüpheliler, ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.

47 ŞÜPHELİDEN 4'ÜNE ADLİ KONTROL

Şüphelilerden 15'i, emniyette alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer 15 şüphelinin sorgularının devam ettiği öğrenildi. Daha önce adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 13'ü tutuklanmış, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Son dakika haber: SAMSUN MERKEZLİ SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONUNDA 15 ŞÜPHELİ DAHA ADLİYEDE
Son dakika haber: SAMSUN MERKEZLİ SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONUNDA 15 ŞÜPHELİ DAHA ADLİYEDE
Son dakika haber: SAMSUN MERKEZLİ SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONUNDA 15 ŞÜPHELİ DAHA ADLİYEDE

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: SAMSUN MERKEZLİ SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONUNDA 15 ŞÜPHELİ DAHA ADLİYEDE - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: SAMSUN MERKEZLİ SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONUNDA 15 ŞÜPHELİ DAHA ADLİYEDE - Son Dakika
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