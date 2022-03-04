Son dakika haberleri! Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 11 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 11 kişi adliyeye sevk edildi

04.03.2022 11:56
Son dakika haberleri! Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 11 kişi adliyeye sevk edildi

Bir son dakika haberine göre Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 20 kişiden 11'i adliyeye sevk edildi.

Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 20 kişiden 11'i adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 gün önce Samsun merkezli olarak İstanbul, Ankara, İzmir ve Trabzon illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'un 5. maddesine muhalefet" suçundan 20 şüpheliye ait ev ve adresler ile 3 araçta arama yapıldı. 20 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 2 şüpheli, Covid-19 dolayısıyla karantinada oldukları için daha sonra ifadeleri alınmak üzere savcının talimatı doğrultusunda evlerine gönderilirken, 7 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Aralarında kadınların da bulunduğu 11 şüpheli ise sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Son dakika haberleri! Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 11 kişi adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri! Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 11 kişi adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri! Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 11 kişi adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri! Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 11 kişi adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri! Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 11 kişi adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri! Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 11 kişi adliyeye sevk edildi

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Samsun Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Samsun, Bahis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 11 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 11 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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