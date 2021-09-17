Samsun İl Sağlık Müdürü Oruç'tan Kovid-19 vakalarını önlemek için "aşının ihmal edilmemesi" çağrısı Açıklaması - Son Dakika

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının önlenmesi için sırası gelenlerin aşısını yaptırmasını istedi.

Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, vaka sayılarının arttığı Samsun'da Sağlık Bakanlığının verilerine göre bu hafta insidans hızının yüz binde 211,71 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Vaka sayılarındaki artışın artık hastane yatışlarına da yansımaya başladığına işaret eden Oruç, bu yansımayı durdurmak için Vali Zülkif Dağlı'nın da yakından takip ettiği süreçle aşı çalışmalarını yaygın şekilde yürüttüklerini anlattı.

Samsun'daki vakaların neredeyse yüzde 90'ının Delta varyantından oluştuğuna dikkati çeken Oruç şöyle devam etti:

"Delta varyantının etkisiyle hızlı bulaşan hastalık, aşısını erteleyen vatandaşlarımızın virüsün bulaşmasına zemin hazırlamasıyla birlikte daha da fazla insana bulaşıyor. Samsun'da aşısını erteleyen 250 bin civarında vatandaşımız var. Bunlar ikinci dozunu zamanı gelmesine rağmen yaptırmayan ve iki doz aşısını yaptırdıktan sonra üçüncü hatırlatma dozunu hakkı olduğu halde erteleyen kişilerinden oluşuyor. Maalesef hastane yatışlarımız, yoğun bakım hastalarımız ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın çoğunu aşısını erteleyen vatandaşlarımız oluşturuyor. Özellikle tek ya da iki doz Sinovac aşısını şubat, mart, nisan, mayıs gibi erken dönemlerde olmuş vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Hiç vakit kaybetmeden ikinci doz ya da üçüncü hatırlatma doz aşınızı mutlaka yaptırın."

Aşının sadece yaptıranı korumadığını, aynı zamanda hastalığı başkasına bulaştırma ihtimalini de azalttığını vurgulayan Oruç, bu nedenle hem kendi sağlıkları hem de çevrelerindekilere hastalığı bulaştırmamak için, erteleyenlerin aşılarını tamamlamalarını istedi.

Oruç, birinci dozda yüzde 85'e ulaştıklarını ancak ikinci dozda 18 yaş üstü hedef nüfusa göre yüzde 69 seviyesinde bulunduklarını aktararak şunları kaydetti:

"Vakalar artıyor. Bu gidişatı durdurmamız gerekiyor. Okullarımızın ve iş yerlerimizin açık kalmasını istiyorsak, elimizdeki en güçlü silah olan aşıyı mutlaka daha da etkin kullanmalıyız. 'Bir doz aşı oldum bana yeter.' dememeliyiz. İki doz aşımızı yaptırmışsak hatırlatma dozuyla koruma kalkanını güçlendirmeliyiz. Artık bir bahanemiz yok. Aşımız var. Aşı noktalarımız aktif olarak sizleri bekliyor. Yeni bir vaka artışının ortaya çıkaracağı yasaklar tablosuyla karşılaşmamak için yapmamız gereken belli. Aşımızı yaptırmak. Lütfen hiç vakit kaybetmeden evimize en yakın aşı merkezine başvurarak mutlaka aşımızı yaptıralım. Rahatça Samsunspor'umuzun maçını statta izleyelim, sosyal etkinliklerimize katılıp seyahatlerimizi güven içinde yapalım. Maske, mesafe, el hijyeni kurallarına daha çok dikkat edelim. Yeniden koronavirüsün hayatımıza hakim olmasına izin vermeyelim."