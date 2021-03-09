Samsun'un caddelerinde dikkat çeken kalabalık - Son Dakika

Samsun'un caddelerinde dikkat çeken kalabalık

09.03.2021 14:51

Samsun'un caddelerinde dikkat çeken kalabalıkSAĞLIK Bakanlığı'nın yayınladığı koronavirüs risk haritasında, 'Çok yüksek riskli iller' kategorisinde bulunan ve vaka sayılarında ilk sıralarda yer alan Samsun'da, alınan tedbirlere rağmen cadde ve sokaklardaki yoğunluk azalmıyor.

Samsun'un caddelerinde dikkat çeken kalabalık

SAĞLIK Bakanlığı'nın yayınladığı koronavirüs risk haritasında, 'Çok yüksek riskli iller' kategorisinde bulunan ve vaka sayılarında ilk sıralarda yer alan Samsun'da, alınan tedbirlere rağmen cadde ve sokaklardaki yoğunluk azalmıyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 27 Şubat-5 Mart 2021 tarihlerinde Samsun'da yüz bin nüfusa karşılık gelen Covid-19 vaka sayısı 348,36 oldu. Bu rakam ile Türkiye'de iller arasında ilk sıralarda yer alan kentte, denetim çalışmalarına ağırlık verildi. Kentin işlek caddelerine girişte polis ekipleri tarafından Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması yapılmaya devam ediyor. Ancak uzmanların 'Evde kalın' çağrılarına rağmen kentte cadde, meydan ve sokaklardaki insan yoğunluğu azalmıyor.

'HEM YAKINIP HEM DE DIŞARI ÇIKIYORLAR'

Şule Akbaş, koronavirüs vakalarındaki artışta Samsun'un birinci sırada olduğunu bu nedenle caddelere girişte HES kodu sorulmasının güzel bir uygulama olduğunu söyleyerek "Ben mecburiyet olduğu için dışarı çıktım. İnsanlar yakınıyorlar koronavirüs nedeniyle ama herkesten daha çok dışarı çıkıyorlar. Hem yakınıyorlar hem kurallara riayet etmiyorlar" diye konuştu.

'KALABALIKTA TEMAS ARTIYOR'

Hemşire olan Ebru Güzel, insanların yoğun olarak dışarıda bulunmasının çok sakıncalı olduğunu belirterek " Karadeniz'in en büyük şehri Samsun, kalabalık bir şehir ama insanların dışarıda olması oldukça sakıncalı. Tedbirler alınıyor ama bence yetersiz kalıyor, sokağa çıkma kısıtlaması devam ettirilmeli. Bir sağlıkçı olarak cumartesi günü yasağın devam etmesini istiyorum. Cumartesi gününü insanlar sahillere çarşılara akın ediyorlar. Tabi yoğunluk olunca temas da daha fazla oluyor. Caddelere girişte HES koru uygulaması başlamış bence çok güzel bir uygulama" dedi.

Samsun'da sokaklardaki kalabalığın çok fazla olduğunu dile getiren Hayri Akbulut, "Böyle devam ederse vakalardaki azalma olacağını yakında olası görmüyorum. Böyle bir kalabalık olmamalı. Ben kimsenin evine gitmiyorum kimseyi de eve almıyorum. Ancak bu kadar artıyorsa bunun da bir nedeni vardır" şeklinde konuştu.

Samsun'un caddelerinde dikkat çeken kalabalık
Samsun'un caddelerinde dikkat çeken kalabalık
Samsun'un caddelerinde dikkat çeken kalabalık
Samsun'un caddelerinde dikkat çeken kalabalık
Samsun'un caddelerinde dikkat çeken kalabalık
Samsun'un caddelerinde dikkat çeken kalabalık
Samsun'un caddelerinde dikkat çeken kalabalık
Samsun'un caddelerinde dikkat çeken kalabalık
Samsun'un caddelerinde dikkat çeken kalabalık
Samsun'un caddelerinde dikkat çeken kalabalık
Samsun'un caddelerinde dikkat çeken kalabalık
Samsun'un caddelerinde dikkat çeken kalabalık
Samsun'un caddelerinde dikkat çeken kalabalık
Samsun'un caddelerinde dikkat çeken kalabalık
Samsun'un caddelerinde dikkat çeken kalabalık

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, HES kodu, Samsun, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Samsun'un caddelerinde dikkat çeken kalabalık - Son Dakika


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