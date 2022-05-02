Son dakika haberleri... Samsunlu şehit Nurettin Uzun'a veda - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Samsunlu şehit Nurettin Uzun'a veda

02.05.2022 00:57
Son dakika haberleri... Samsunlu şehit Nurettin Uzun'a veda

Son dakika haberi... Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit düşen P. Söz. Er Nurettin Uzun (24) memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit düşen P. Söz. Er Nurettin Uzun (24) memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 19 Nisan tarihinde üs bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda yaralanan Samsunlu Piyade Sözleşmeli Er Nurettin Uzun, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan tarihinde şehit oldu. Şehidin naaşı ilk olarak askeri uçakla Merzifon Havalimanı'na, buradan da Samsun'un Çarşamba ilçesi Kabaceviz Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Şehidin anne, baba kardeşleri ve nişanlısı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Baba ocağında helalliğin alınmasının ardından Şehit P. Söz. Er Nurettin Uzun için cenaze törenine geçildi. İkindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı sonrası şehit Nurettin Uzun, Kabaceviz Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi. Acılı aile bayram öncesi şehidine ağladı.

Evliliğe hazırlanıyordu

4 kardeş olan Çarşambalı şehidin geçen yaz nişanlandığı ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi. Cenazede nişanlısı Sedanur Düzenli ise büyük üzüntü yaşadı. Tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Düzenlenen cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcıları Tayyip Sabri Erdil, Mehmet Ersoy, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, CHP Milletvekili Kemal Zeybek, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, il müdürleri, ilçe belediye başkanları, askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı. - SAMSUN

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Şehit Piyade Uzman Çavuş Çarkcı'nın cenazesi memleketi Samsun'da defnedildi Şehit Piyade Uzman Çavuş Çarkcı'nın cenazesi memleketi Samsun'da defnedildi BAKANLAR CENAZE TÖRENİNE KATILDI BAKANLAR CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Cenaze, Samsun, Şehit, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Samsunlu şehit Nurettin Uzun'a veda - Son Dakika


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