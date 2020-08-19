Son dakika haberleri | Samsunspor 3. yabancı oyuncu transferini de tamamladı

Gelen son dakika haberine göre SAMSUN (İHA) – Samsunspor, Slovenya'nın Tabor Sezana takımında oynayan Fildişi Sahilli defans oyuncusu Guy Serge Cedric Yameogo ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, Slovenya'nın Tabor Sezana takımında oynayan Fildişi Sahilli defans oyuncusu Guy Serge Cedric Yameogo ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor daha önce sözleşme imzaladığı Vukan Saviçevic ve Ange-Freddy Plumain'in ardından Slovenya'nın Tabor Sezana takımında oynayan Fildişi Sahilli stoper Guy Serge Cedric Yameogo ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine 19 yaşındaki oyuncu Guy Serge Cedric Yameogo'nun yanı sıra Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım ve Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal da katıldı. Guy Serge Cedric Yameogo geçen sezon 12 maçta toplam bin 52 dakika sahada kaldı. - SAMSUN

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 19:45

Kaynak: İHA

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