Son dakika haberleri! Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam: "Altay maçını kazanıp avantaj elde etmek istiyoruz"

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi verdikleri Altay'ı yenerek avantaj elde etmek istediklerini söyledi.

Sağlam, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 24 Ocak Pazar günü sahalarında oynayacakları Altay maçını değerlendirdi.

Samsunspor'un Süper Lig yolculuğunun hız kazanması için bu maçı mutlaka kazanmaları gerektiğini kaydeden Sağlam, "Yaptığımız transferlerle oyuncu kalitesini artırdık. Özellikle takımın ofansif anlamda sıkıntılı bölgesine oyuncu takviye ettik. Bu sorunu ortadan kaldıracak oyuncuları kadromuza kattık. Ön tarafta Yasin Öztekin, Gökhan Karadeniz, Mathias Coureur, Jugurtha Hamroun ve geride Brice Dja Djedje'nin kalitesiyle bu sorunu çözeceğimize inanıyorum. İkinci yarı daha keyifli, izleyenlere heyecan veren, gol yollarında daha üretken ve girdiği pozisyonları değerlendiren bir takım hüviyetine kavuşacağız." diye konuştu.

Sağlam, Altay'ın da ligin şampiyonluk adaylarından biri olduğuna dikkati çekerek, "Biz eğer Süper Lig'e çıkmak istiyorsak özellikle kendi sahamızda oynayacağımız karşılaşmalarda kesinlikle fire vermememiz gerekiyor. Ayrıca şampiyonluk mücadelesi verdiğimiz rakiplerle oynadığımızda kazanıp avantaj elde etmemiz lazım. Bunu yapmak için elimizde güzel bir fırsat var. Altay karşısında iyi oyunla kazanıp ikinci yarıya güzel bir başlangıç yapmayı arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni transferlerden Jugurtha Hamroun dışında tüm oyuncuların hazır durumda olduğunu vurgulayan Sağlam, şunları kaydetti:

"Jugurtha Hamroun'un biraz zamana ihtiyacı var. Tomane'nin de sakatlığı sürüyor. Bunlar dışında tüm oyuncularımız hazır. Yeni transferlerle elimizde fazla sayıda futbolcu var. Bunları kiralama yöntemiyle oynayabilecekleri takımlara göndermek ve bu oyuncuların gelişmesini istiyoruz. Bizim sadece sol bekte bir eksiğimiz gözüküyor. Kerem Can Akyüz ilk yarıyı güzel götürdü ama şampiyonluk yolunda bir eksikliğimiz var, oraya da yerli bir sol bek alarak transferi kapatacağız."

Öte yandan kırmızı-beyazlı takım, Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Sağlam yönetiminde çalışan futbolcular, ısınma koşusu, pas çalışması ve taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.

Antrenmanda yeni transferler Mathias Coureur ve Jugurtha Hamroun da yer aldı.