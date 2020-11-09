Son dakika haberleri... Sanayi-üniversite iş birliği - Son Dakika

Son dakika haberleri... Sanayi-üniversite iş birliği

09.11.2020 13:43
Son dakika haberleri... Sanayi-üniversite iş birliği, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (Bursa Uludağ TTO), sanayici, akademisyen ve girişimciler arasındaki doğru köprüyü kurmaya devam ediyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (Bursa Uludağ TTO), sanayici, akademisyen ve girişimciler arasındaki doğru köprüyü kurmaya devam ediyor. Akademik kadrolar ve girişimciler tarafından hayata geçirilen projeler, endüstrinin ihtiyaçlarını karşılayarak katma değer sağlıyor.

Bursa Uludağ TTO Ar-Ge Danışmanlarından Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yazıcı, Bursa Uludağ TTO'nun bünyesindeki akademisyenler ile ekiplerinin ürettikleri ürünleri sanayici ile buluşturmada doğru bir köprü rolünü üstlendiğini belirtti. Bursa Uludağ TTO'nun ayrıca üretilen ürünleri doğru fiyatlandırmalarla pazarla buluşturma noktasında da önemli bir rolü olduğunu söyleyen Prof.Dr. Murat Yazıcı, Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesinde Uygulamalı Mekanik ve İleri Malzemeler Araştırma Grubu'nu kurduklarını anlattı. Prof.Dr. Yazıcı, "Üç tane laboratuvarımız var. Hepsinde Uygulamalı Mekanik ve İleri Malzemeler Araştırma Grubu çalışmaları yürütülüyor. Bir tanesi Dinamik Mekanik Laboratuvarı. Yüksek hızlarda çarpma ve patlama olaylarını inceliyoruz. Bu laboratuvardaki tüm malzemeleri biz kendimiz yaptık ve laboratuvara yerleştirdik" dedi.

Burada şok tüpü test cihazını tasarlayıp, üretip devreye aldıklarını anlatan Prof.Dr. Yazıcı, "Patlayıcı ve yanıcı malzeme kullanmadan şok basıncını üretebilen bu cihazda, geliştirdikleri koruyucu ve emniyet artırıcı malzemelerin testlerini yapmaktayız. Bu cihaz, Türkiye'de ilk ve yaptığımız testlerden örnekler sosyal medyada paylaşıldığında çok büyük ilgi gördü. Ekibimiz ve laboratuvarlarımızla çok sayıda proje ürettik. Şu anda 25'e yakın aktif öğrencimiz var ve durmadan üretmeye çalışıyoruz. Bursa çok avantajlı bir şehir, çok sayıda sanayi bölgemiz var ve konum olarak da bu bölgelere çok yakınız. Bu avantajımız sayesinde üretimde bizlere destek verecek tedarikçileri bulmakta zorlanmıyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'de bir ilk

Şu anda bilindiği kadarı ile benzer vasıflara sahip bir örneğinin Türkiye'de herhangi bir üniversitede ve hatta firmada olmayan sürekli elyaf takviyeli termoplastik esaslı kompozit üretim sistemi ürettiklerini belirten Prof.Dr. Yazıcı, "Biz bu sistemi kendimiz geliştirdik ve yerli hammadde kullanıyoruz. Sistemimizi, elyaf takviyeli ve polimer esaslı hammaddelerimizi yerli otomotiv, savunma sanayi ve havacılık gibi birçok sektörde kullanılacak şekilde nitelikli bir hale dönüştürecek şekilde tasarladık ve ürettik. Bunları test edecek sistemleri de kendimiz geliştirerek ürettik. Bu üretim ekipmanını geliştirdikten sonra önemli firmalarımızdan çok fazla talep geldi. Şu anda bir üniversiteden yapmasını bekledikleri her şeyi yapabiliyor olmamız sanayicinin ilgisini çok arttırdı" dedi.

Sistem sayesinde birçok parça direkt olarak üretilebilecek

Sürekli elyaf takviyeli termoplastik kompozit parçaları üretebilen 3D yazıcı sistemi geliştirdiklerini ve Kurdukları sistemin ikinci prototip aşamasında olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yazıcı, şunları söyledi:

"Sistemimiz dünyadaki örneklerinden de daha nitelikli bir durumda. Biz bu sistemle direkt olarak herhangi bir üründe kullanılabilecek fonksiyonel parçaları üretme şansına sahibiz. Mesela bir insansız hava aracının yapısal ve hareketli parçalarının tamamını burada basabilirsiniz. Geliştirilen cihazın ikinci prototipi ile 1200*1200 cm parça basma şansımız var. Bunu 10 metreye 10 metre ya da 20 metreye 20 metre olarak da dizayn edebilirsiniz. Bu sistem sayesinde birçok üretim metoduna gerek kalmayacak. Birçok fonksiyonel yapı ve parçayı bu sistem sayesinde direkt basabilirsiniz. Şu anda mevcut 3D sistemlerinde küçük parçalar metal malzemelerle üretilebiliyor ancak biz sistemimizle elyaf takviyeli polimer kompozit malzemeler kullanacağız. Bu nedenle elde edilen parçaların mukavemetleri çok yüksek ve çok hafif. Bundan dolayı bir prototip parçalar değil uzun süreli kullanıma uygun, sağlam parçalar üretebiliyoruz." - BURSA

Son dakika haberleri... Sanayi-üniversite iş birliği
Son dakika haberleri... Sanayi-üniversite iş birliği

Uludağ Üniversitesi, Transfer, Uludağ, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Sanayi-üniversite iş birliği - Son Dakika Ekonomi


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