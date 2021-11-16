Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede, İş forumunda konuştu - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Trakya'nın, dünyanın "gözde sanayi alanı" haline geldiğini söyledi.

Tekirdağ Valiliği başkanlığında yürütülen Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu (SANTEK) kapsamında, makine ve metal sektöründen yerli üreticiler ile ulusal tedarikçileri bir araya getiren iş forumu, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir otelde başladı.

Forumun açılışında konuşan Büyükdede, Bakanlık tarafından bilim ve sanayiyi bir araya getiren iş birliği mekanizmalarının geçmiş dönemde olduğu gibi bugün de etkin şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

Teorinin pratiğe dönüş sürecini hızlandıran bu iş birliği kapsamında teoriden gelen ham bilginin işlenerek saniyede verimliliğin, Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin artırıldığını, üniversite ve sanayi birlikteliğinin sağlandığını dile getiren Büyükdede, "Ar-Ge ve inovasyonun desteklenmesi anlamında paydaşların ve kamunun bilgilendirilmesi, ulusal, bölgesel ve iller arasında çalışma planlarının hazırlanarak gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve takibi hayata geçirilmiştir." dedi.

Büyükdede, Ekim 2021 itibarıyla Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin 89 teknopark, 1260 Ar-Ge ve 340 tasarım merkeziyle altın çağını yaşadığını belirterek, "Bakanlık olarak merkez birimlerimizde gerçekleştirdiğimiz yeni yapılanma sonucunda 2021 yılında SANTEK ile Ar-Ge ve yenilik çalışmalarına yeni bir boyut kazandırmış bulunmaktayız." diye konuştu.

Bakanlığın taşra teşkilatını oluşturan 81 ilin Sanayi ve Teknoloji müdürlüklerinin yılda iki defa gerçekleştirecekleri SANTEK çalışmalarının dört düzeyde tasarlandığını söyleyen Büyükdede, şunları kaydetti:

"Trakya'da bulunan Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve İstanbul'un Trakya yakası sadece ülkemiz sanayicilerinin değil, aynı zamanda Avrupa ülkelerine yakınlığı ve ulaşım yolu üzerinde bulunması dolayısıyla dünyadaki diğer ülke firmalarının da gözdesi bir sanayi alanı haline gelmiştir. Geniş tarım ve orman alanlarını da koruyarak bu bölgede tesis kurmak isteyen özellikle İstanbul içinden büyüme hedefi olan firmalarımızı, bölgemiz valileri ve yerel yönetimlerle iş birliği yaparak yerleştirmeye gayret ediyoruz. Özellikle Tekirdağ, organize sanayi bölgeleri, limanı ve iyi bir üniversite eğitim altyapısı bulunması dolayısıyla bölgenin en gözde sanayi şehri haline gelmektedir. Türkiye'de sanayi yatırımları ölçek büyütüyor. Bölgenizde mevcut beyaz eşya, otomotiv, makine, plastik, tekstil, kağıt ve orman ürünleri, ilaç, dezenfektan, kimya ve her türlü metal sektörünün yanında savunma, uzay, havacılık, nükleer enerji, raylı sistemler ve gemi inşa sektörlerine hizmet verecek sanayinin, yeni hizmete dahil edilmesini arzu ediyoruz."