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Çetin Ali Dönmez: "Türkiye'nin önü çok açık, nitelikli genç nüfusu var" - Son Dakika

Çetin Ali Dönmez: "Türkiye'nin önü çok açık, nitelikli genç nüfusu var"

07.01.2022 18:48

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, nitelikli genç nüfusa sahip Türkiye'nin sanayi ve teknolojide ilerleyeceğini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, nitelikli genç nüfusa sahip Türkiye'nin sanayi ve teknolojide ilerleyeceğini söyledi.

Dönmez, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Gençlik Bilim Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin açılış töreninde, merkezin gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki becerilerini geliştirmesine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Bu tür projelerle gençlerin merak duygusunun arttığını aktaran Dönmez, bilim, sanat ve sporun birbirinden ayrılmaz olduğunu dile getirdi.

Dönmez, kalkınma ajansları vasıtasıyla birçok projeye destek verdiklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Ajanslarımız 10 yılı aşkın süredir var ama özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızdan sonra daha fazla sanayi ve teknoloji odaklı hale geldiler. Gençlerimizi yeni dünyada, dijital çağda yetkinliklerle donatırsak çok daha kolay iş bulmalarını sağlayabiliriz. Bu yüzden üniversiteler çok önemli. Mersin'in kalkınması ve gelişmesi için katkı sağlayacak her alanda biz yanınızdayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlet. İmkanları çok kuvvetli bir devlet. Kısa vadeli problemlere hiç takılmayın. Türkiye'nin önü çok açık, nitelikli genç nüfusu var. Gelir kaynakları çok olan bir devlet. Türkiye sanayide, teknolojide ilerleyecek."

AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan ise Türkiye'nin gelişmesine katkı sunacak projelere her zaman destek verdiklerini anlattı.

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı da amaçlarının gençlerin zamanlarını daha faydalı geçirmelerini sağlamak olduğunu belirterek, merkezin sürdürülebilirliği için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Gençlik Bilim Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi Proje Koordinatörü Doç. Dr. Esma Dumanlı Kadızade, merkez hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Konuşmaların ardından MEÜ Devlet Konservatuvarı öğrencileri tarafından bale gösterisi ve müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Açılıştan sonra katılımcılar bilim ve sanat atölyelerini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Yardımcısı Dönmez, buradaki programın ardından Mersin Ticaret ve Sanayi Odasındaki "Mersin Endüstriyel Tasarım ve Kobi Danışmanlık Merkezi"ni ziyaret etti.

Çetin Ali Dönmez: Türkiye'nin önü çok açık, nitelikli genç nüfusu var
Çetin Ali Dönmez: Türkiye'nin önü çok açık, nitelikli genç nüfusu var
Çetin Ali Dönmez: Türkiye'nin önü çok açık, nitelikli genç nüfusu var
Çetin Ali Dönmez: Türkiye'nin önü çok açık, nitelikli genç nüfusu var
Çetin Ali Dönmez: Türkiye'nin önü çok açık, nitelikli genç nüfusu var
Çetin Ali Dönmez: Türkiye'nin önü çok açık, nitelikli genç nüfusu var
Çetin Ali Dönmez: Türkiye'nin önü çok açık, nitelikli genç nüfusu var
Çetin Ali Dönmez: Türkiye'nin önü çok açık, nitelikli genç nüfusu var

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Ali Dönmez, gençlik, Türkiye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çetin Ali Dönmez: 'Türkiye'nin önü çok açık, nitelikli genç nüfusu var' - Son Dakika


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