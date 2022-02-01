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Son dakika haberleri! Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Konya'da çalıştayda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri! Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Konya'da çalıştayda konuştu Açıklaması

01.02.2022 13:51
Son dakika haberleri! Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Konya'da çalıştayda konuştu Açıklaması

Son dakika gündem haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, ocak ayı itibarıyla ülkede 92 teknopark, 1254 Ar-Ge ve 338 tasarım merkezi sayısına ulaşıldığını bildirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, ocak ayı itibarıyla ülkede 92 teknopark, 1254 Ar-Ge ve 338 tasarım merkezi sayısına ulaşıldığını bildirildi.

Büyükdede, bir otelde düzenlenen, Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK) Savunma, Tarım Makineleri ve Otomotiv Sektör Buluşmaları ve Çalıştayı'nda, Konya'nın sanayisiyle göz doldurduğunu söyledi.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Konya Sanayi Odası ve Konya Ticaret Odası'nca organize edilen çalıştayın önemine işaret eden Büyükdede, sektörün ve üniversitelerle Bakanlık organizesinde bir araya gelmelerinin büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Büyükdede, bilim ve sanayiyi bir araya getiren mekanizmaların bugün de etkin yürütüldüğüne dikkati çekerek, "İllerimizin sanayisi ve teknolojisine ilişkin politika ve stratejileri belirlemek sorunları tartışmak ve çözüm üretmek amacıyla Sanayi ve Tekonoloji İl Müdürlüklerinin merkezinde yer aldığı ve yılda 2 defa gerçekleştirilecek SANTEK oluşturulmuştur." dedi.

Ülkede teknoparkların sayısı 92'ye yükseldi

SANTEK çalışma programının, bilimsel ve teknolojik çalışmaların katma değere dönüştüreceğine inandıklarını anlatan Büyükdede, şöyle konuştu:

"Teoriden gelen ham bilginin işlenerek sanayide verimliliğin artırılması, Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi, üniversite-sanayi birlikteliğinin güçlendirilmesi, Ar-Ge ve inovasyon destekleri hakkında kamunun bilgilendirilmesi gibi faaliyetler hayata geçirilecektir. Ocak ayı itibarıyla Ar-Ge ve yenilik eko sistemimizde bugün 92 teknopark, 1254 Ar-Ge ve 338 tasarım merkezi sayısına ulaştık. Bu sayıların önümüzdeki dönemde katlanarak büyümesini bekliyoruz."

Konya sanayisinin hızla geliştiğine değinen Büyükdede, kentin 160'tan fazla ülkeye ihracat yapan küresel bir ticaret merkezi haline geldiğini vurguladı.

"Savunma sanayisi yatırımlarını Konya'ya getirilmesi konusunda ciddi bir çalışmanın içerisindeyiz"

Büyükdede, kentin savunma sanayisinde de önemli konuma yükseldiğine işaret ederek, "Konya, askeri testlerin ve uçuş eğitimlerinin yapıldığı çok önemli bir merkez halindedir. Bunlar savunma sanayisi için önemli bir veridir. Endüstri bölgemizi de geliştirmeye gayret ediyoruz. Alanlarını büyütebiliriz. Savunma sanayisi yatırımlarını Konya'ya getirilmesi konusunda ciddi bir çalışmanın içerisindeyiz." diye konuştu.

Çip krizine karşın yüksek nitelikli teknolojilere yatırım çağrısı

Dünyanın hızla dijitalleşmeye gittiğini belirten Büyükdede, "Üniversitelerimiz Ar-Ge merkezlerinden başlayarak yüksek niteliktli çiple ilgili teknolojilerde yatırımlarını geliştirmelerini ifade etmek istiyorum." dedi.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı da etkinlikle sanayicilerin verimli çalışmasını sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Sektörün gelişimine katkı sağlaması hedeflenen programda, ilgililer sunumlar yapıldı.

Programa, Vali Yardımcısı Faruk Bekarlar, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Babür Özçelik ile sanayi sektörü temsilcileri katıldı.

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Araştırma Geliştirme, Ticaret, Konya, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Konya'da çalıştayda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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