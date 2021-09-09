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Son dakika haberleri! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Açıklaması

09.09.2021 12:30
Son dakika haberleri! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberi... Kocaeli'de bir Ar-Ge merkezi açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ülkemizi kritik teknolojilerin pazarı değil, üreticisi yapacağız" dedi.

Kocaeli'de bir Ar-Ge merkezi açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ülkemizi kritik teknolojilerin pazarı değil, üreticisi yapacağız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de bir Ar-Ge merkezinin açılışına katıldı. Açışıla Bakan Varank'ın yanısıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, il protokolü ve sanayiciler katıldı. Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla yürütülen çalışmaların merkezine gençleri koyduklarını söyledi. Türkiye'nin geleceğine gençlerin yön vereceğine dikkat çeken Varank, "Havacılıktan uzaya, savunma sanayiinden elektrikli araçlara, yazılımdan yapay zekaya kadar birçok alanda yaptığımız atılımlara onlar öncülük edecek" dedi.

"Ülkemizi kritik teknolojilerin pazarı değil, üreticisi yapacağız"

Fırsat verildiğinde, imkan tanındığında Türk gençliğinin yapabileceklerinin bir sınırı olmadığına defalarca şahit olduklarını söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İşte son dönemde ülkemizden çıkan Turcorn'lar, ya da ordumuza teslim ettiğimiz Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'mız bu örneklerin sadece birkaçı. Yakın zamanda teknoloji gerektiren her alanda bu örnekleri çoğaltacak ve ülkemizi kritik teknolojilerin pazarı değil, üreticisi yapacağız" diye konuştu.

Yatırımcılar için Türkiye en karlı ve güvenli liman

Kocaeli'nin sanayi ve teknoloji alanındaki yüksek potansiyeliyle Türkiye'nin dönüşümüne ev sahipliği yapacak şehirlerinden biri olduğuna değinen Varank, "Burası; sahip olduğu nitelikli insan kaynağı, teknolojik yetkinlikleri, altyapı imkanları ve üretim kabiliyetleriyle yatırımcılara çok cazip fırsatlar sunuyor. Bu nedenle de ulusal ve uluslararası birçok firmamız, burada yatırım yapmayı tercih ediyor. Daha da önemlisi, sadece üretimlerini değil, Ar-Ge faaliyetlerini de buraya taşıyorlar. Çünkü ülkemiz; güçlü finans sistemi, istikrarlı makroekonomik yapısı ve cazip teşvikleriyle yatırımcılar için dünyanın en karlı ve güvenli limanı. Şundan emin olabilirsiniz, burada yatırım yapan herkes kazandı, bundan sonra da kazanmaya devam edecek. Ben bu vesileyle, özellikle yüksek teknolojili sektörlerde faaliyet gösteren küresel şirketleri üretim ve Ar-Ge yatırımları yapmak üzere Türkiye'ye davet ediyorum. Gelin buradaki fırsatları hep birlikte değerlendirelim, hep birlikte kazanalım" şeklinde konuştu.

"Ar-Ge yapmaya teşvik etmek için kuşatıcı bir ekosistem kurduk"

Bakanlık olarak Ar-Ge merkezlerine her alanda destek verdiklerini anlatan Bakan Varank, "Ülkemize böylesine katkı sağlayan bir işletmemizi yalnız bırakmıyoruz. Ar-Ge merkezinin fiili olarak açılışından beri bu işletmemizi çok ciddi destek ve muafiyetlerden faydalandırdık. Onlar çalışmalarını sürdürdükçe biz de bu desteğimizi devam ettireceğiz. Ayrıca TÜBİTAK kapsamında kabul edilen projelerine hibe dahil önemli katkılar sağladık. Malumunuz, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ekonomilerin arkasındaki asıl itici güç. Bu gerçeği gören devletler ve daha sonra işletmeler 19. yüzyıldan itibaren bu alanlara yatırım yapmaya başladı. Dünyanın kaderini değiştiren icatlar da bu dönemlerden sonra ardı sıra geldi. Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgesi olmayan şehir, Ar-Ge ve Tasarım Merkezi olmayan firma kalmaması için canla başla çalışıyoruz. Özel sektörü Ar-Ge yapmaya teşvik etmek için kuşatıcı bir ekosistem kurduk. Bugün itibarıyla Teknopark'ta sayısı 89'a, Ar-Ge Merkezi sayısı bin 251'e ve Tasarım Merkezi sayısı ise 345'e ulaştı" ifadelerini kullandı.

"Hedeflerimize doğru daha büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz

Ar-Ge harcamalarıyla beraber patent sayısında da önemli ilerlemeler kaydettiklerini sözlerini ekleyen Bakan Varank şöyle konuştu:

"19 yıl önce 414 olan yerli patent sayımız, 2020 yılında tam 20 kat artışla 8.200'e yükseldi. Ama tabi ki biz bunu yeterli görmüyoruz. Hamdolsun ekonomimiz, pandemi sonrası dönemde güçlü toparlanma emareleri gösteriyor. Sanayimiz tüm dış şoklara rağmen yoluna devam ediyor. Geçen hafta açıklanan yüzde 21,7'lik ikinci çeyrek büyüme oranı Türkiye'nin ekonomik gücünü bir kere daha teyit etmiş oldu. Tabi pandeminin tamamen ortadan kalkması ile beraber inşallah hedeflerimize doğru daha büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak araştırma ve geliştirmeyi büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda başarının teminatı olarak görüyoruz. Türkiye'nin yeni başarı hikayeleri yazabilmesi noktasında bu hususu baş tacı ediyoruz. Bu manada bizimle birlikte önemli gayretler sarf eden özel sektörümüz de Türkiye'ye muazzam bir şekilde hizmet ediyor."

Açılışı yaparak tesisi inceledi

Konuşmaların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, protokol davetlilerinin katılımı ile Ar-Ge merkezinin açılışını gerçekleştirerek tesiste incelemelerde bulundu. - KOCAELİ

Son dakika haberleri! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Açıklaması
Son dakika haberleri! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Açıklaması
Son dakika haberleri! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Açıklaması

Araştırma Geliştirme, Yevgeniy Ziniçev, Mustafa Varank, Kocaeli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Açıklaması - Son Dakika


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