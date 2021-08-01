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Son dakika haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yalova'da doğal ürünler üretim çarşısı temel atma töreninde konuştu: (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yalova'da doğal ürünler üretim çarşısı temel atma töreninde konuştu: (2)

01.08.2021 12:19
Son dakika haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yalova'da doğal ürünler üretim çarşısı temel atma töreninde konuştu: (2), System.String[]

Son dakika haber... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bugün Yalova'da, projesi devam edenlerle birlikte 5 OSB var. Yalova, AKSA, AKKİM ve DOWAKSA gibi dünya çapında firmalara ev sahipliği yapıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bugün Yalova'da, projesi devam edenlerle birlikte 5 OSB var. Yalova, AKSA, AKKİM ve DOWAKSA gibi dünya çapında firmalara ev sahipliği yapıyor. Tabii işin bir de istihdam tarafı var. Şu anda organize sanayi bölgelerimizde yaklaşık 3 bin 500 emekçimiz çalışıyor. İnşallah tüm parsellerin yatırıma açılmasıyla beraber bu sayı 20 binleri aşacak." dedi.

Bakan Varank, Yalova'nın Altınova ilçesinde Altınova Doğal Ürünler Üretim Çarşısı temel atma töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlattıkları Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla sanayi ve teknoloji politikalarını yeniden şekillendirdiklerini söyledi.

"2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi"ndeki hedeflerine kararlılıkla ilerlediklerini belirten Varank, şöyle konuştu:

"Attığımız her adımda millilik, yerlilik ve özgünlüğü baş tacı ediyoruz. Yüksek teknoloji ve inovasyon, dijital dönüşüm, girişimcilik, beşeri sermaye ve altyapı olmak üzere tüm alanların üzerine titizlikle eğiliyoruz. Biliyoruz ki Milli Teknoloji Hamlesi'nin başarısının teminatı, bu vizyonun toplumsallaşmasında yatıyor. Genciyle yaşlısıyla, mühendisiyle doktoruyla, rektörüyle genel müdürüyle, esnafıyla işçisiyle bu işi topyekun sahiplenmeliyiz. İşte bu yüzden diyoruz ki, 'diğer bütün unsurlarla beraber Milli Teknoloji Hamlesi'nin gerçekleşmesinde kadınlarımıza da büyük iş düşüyor.' Bu bağlamda Bakanlık olarak attığımız her adımı, tasarladığımız her programı kadınlara etkisi bakımından ayrıca bir gözden geçiriyoruz."

Varank, özellikle bölgesel kalkınma noktasında kadınlara pozitif ayrımcılık gösterdiklerini aktararak, yakın zamanda sunacakları "Ulusal Girişimcilik Stratejisi"nde, kadınlara yönelik pek çok konunun yer alacağını açıkladı.

"Kadın girişimciliğine 37 milyon lira kaynak aktardık"

Kendilerinin sahada bulunan bir Bakanlık olduğuna değinen Varank, şu ifadeleri kullandı:

"Bu noktada, kadınlarımıza yönelik sahada mühim destekler sağlıyoruz. Örneğin, kadınların iş hayatına katılımı için girişimcilik eğitimleri düzenliyoruz. Organize sanayi bölgelerinde kreş hizmeti sunuyoruz. 2012-2021 döneminde TÜBİTAK BİGG Programı ile 276 yeni kadın girişimciye 51,4 milyon lira destek verdik. Kalkınma ajanslarımız aracılığıyla kadın girişimciliğine 37 milyon lira kaynak aktardık. 2012 yılından bu yana KOSGEB aracılığıyla kadın girişimcilere yaklaşık 1,5 milyar lira destek sağladık. Bu rakam KOSGEB tarafından tüm girişimcilere sağlanan tutarın yüzde 45'ini oluşturuyor. Biz kadına verdiğimiz değeri lafla değil icraatla gösteriyoruz. Onlara yeni alanlar açarak, onları iş hayatına katarak destekliyoruz."

Bakan Varank, Yalova'nın genç nüfusa sahip olduğunu belirterek, kentin eğitimin kalitesi ve okuryazarlık oranları açısından da üst düzey bir performans sergilediğini söyledi.

Yalova'nın Türkiye'nin 3 büyük şehrinin kesişim noktasında, benzersiz bir konuma sahip olduğunu kaydeden Varank, şöyle devam etti:

"Hinterlandında Türkiye'nin en büyük sanayi bölgeleri yer alıyor. Ancak baktığınızda, bizden önce bu şehirde yan gelip yatmaktan başka hiçbir şey yapılmamış. Soruyorum size, Yalova gibi yüksek potansiyele sahip bir şehrin kurulu tek bir organize sanayi bölgesi olmaz mı? 2002 yılına kadar olmamış. Ondan da geçtim. Tek bir sanayi sitesi kurulmaz mı? O da yok. Hamdolsun biz geldikten sonra seri bir şekilde atılımlarımızı gerçekleştirdik. Bugün Yalova'da, projesi devam edenlerle birlikte 5 OSB var. Yalova, AKSA, AKKİM ve DOWAKSA gibi dünya çapında firmalara ev sahipliği yapıyor. Tabii işin bir de istihdam tarafı var. Şu anda organize sanayi bölgelerimizde yaklaşık 3 bin 500 emekçimiz çalışıyor. İnşallah tüm parsellerin yatırıma açılmasıyla beraber bu sayı 20 binleri aşacak."

"Son 19 yılda Yalova için 455 yatırım teşvik belgesi düzenledik"

Bakan Varank, Yalova Konfeksiyoncular Sitesi'nde üretimin tüm hızıyla sürdüğüne değinerek, sitenin kurulum aşamasında hükümetin 17 milyon lira kredi sağladığını da aktardı.

Kalkınmanın yolunun katma değerli üretim ve yüksek teknolojiden geçtiğine değinen Varank, şöyle konuştu:

"Bu yüzden Yalova'da bir Teknopark kurulmasını destekliyoruz. Teknoparkımız yakın zamanda firma alımına başlayarak faaliyet geçecek. Gençlerimiz de böylelikle parlak fikirlerini ürüne dönüştürebilecekleri bir alana sahip olacak. Ayrıca Yalova'daki firmalarımız da katma değerli üretim için gerekli olan Ar-Ge merkezi yatırımlarını yapıyorlar. Şu ana kadar 4 firmamız Ar-Ge merkezi, bir firmamız da tasarım merkezi kurdu. Bu firmalarımıza sağladığımız destek tutarı 45 milyon liraya ulaştı. Yine, TÜBİTAK, KOSGEB ve kalkınma ajansları aracılığıyla sağladığımız destek tutarları da yaklaşık 130 milyon liraya ulaşmış durumda. Şehrimizde yapılan sanayi yatırımları da tüm hızıyla devam ediyor. Son 19 yılda bu şehirde yapılan sanayi yatırımlarına 455 teşvik belgesi düzenledik. Bu yatırımlar tamamlandığında Yalova'da 40 bine yakın istihdama kapı aralanmış olacak."

Bakan Varank, bakanlıklarının yatırım, üretim, istihdam ve ihracat hedeflerine kilitlendiğini, şehirlerin ve bölgelerin güçlü olmasıyla Türkiye'nin büyük ve güçlü olacağını söyledi.

Temelini attıkları merkezin Yalova'ya hayırlı olmasını dileyen Varank, merkezin kurulmasında görev alanlara da teşekkür etti.

(Bitti)

Mustafa Varank, Türkiye, Yalova, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yalova'da doğal ürünler üretim çarşısı temel atma töreninde konuştu: (2) - Son Dakika


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