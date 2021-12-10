Son dakika haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gaziantep OSB arasında su için iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (Gaziantep OSB) arasında, bölgenin su ihtiyacını karşılayacak "Su İsale Hattı Projesi" için imzalar atıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında düzenlenen imza törenine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentin milletvekilleri ve iş adamları katıldı.

Varank, burada yaptığı konuşmada, Gaziantepli iş insanlarının ihracatta büyük başarı yakaladıklarını söyledi.

Su İsale Hattı Projesi'nin önemine değinen Varank, "Gaziantep OSB'nin su ihtiyacını karşılamak üzere bir imza töreni gerçekleştirdik. İnşallah OSB'miz için 55 kilometreden su getirilecek." dedi.

Varank, Bakanlık olarak da uygun kredi imkanlarıyla OSB'yi destekleyeceklerini belirterek, proje sonucu sanayicinin en önemli ihtiyaçlarından biri olan su probleminin çözüleceğini bildirdi.

Suyun çok önemli bir konu olduğunu vurgulayan Varank, şöyle konuştu:

"Bir damlasını bile israf etmememiz gereken bir konu. Bu suyu getirirken aynı zamanda atık suları da en iyi şekilde değerlendirebilecek bir sisteme sahip arıtma tesislerini hem OSB'mizle hem de Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Gaziantep'e kazandıracağız. Gaziantep hem sanayisiyle hem de yeşil dönüşümüyle tüm Türkiye'ye örnek olacak."

"Gaziantep OSB, 50 bine yakın yeni istihdam sağlayacak"

Bakan Gül ise projenin Gaziantep sanayisi açısından çok önemli olduğunu dile getirdi.

Gaziantep'in üretime, sanayiye, yatırıma ve ihracata çok önemli destekler veren bir şehir olduğunu ifade eden Gül, "Bakanımız Mustafa Varank da şehrimize bu zamana kadar çok ilgi göstermiştir. Gaziantep OSB, genişlemeyle birlikte yeni yatırım alanları oluşturarak 50 bine yakın yeni istihdam sağlayacak. Bu bölge için önemli olan su ihtiyacını Sayın Bakanımızın destekleriyle inşallah karşılamış olacağız. Ben de Gaziantep halkı adına Sayın Bakanımıza teşekkürlerimi sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Törende, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan ile Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek, Su İsale Hattı Projesi için iş birliği protokolünü imzaladı.