Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Bilecik çıkartması - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Fuat Şimşek ve İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Daire Başkanı Abdullah Ozan bir takım ziyaretler için Bilecik'e geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Fuat Şimşek ve İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Daire Başkanı Abdullah Ozan, ilk olarak Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Abdullah Ay'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette il müdürlüğünün talep ve istekler konusunda görüşülürken, heyet ardından Osmanlı Devletinin kurucu Osman Gazi'nin kayınpederi devletin manevi kurucu Şeyh Edebali'nin türbesinin ziyaret etti. Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'nin gezen heyet burada Bilecik Belediyesi çalışanlarından yerleşke hakkında bilgi aldı.

Yapılan ziyaret sonrası bir açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Abdullah Ay, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcımız Fuat Şimşek ve İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Daire Başkanımız Abdullah Ozan müdürlüğümüzü ziyaret ederek bizleri onurlandırdılar. Müdürlüğümüzün istek, talep ve sorunlarını birebir iletme fırsatı bulduğumuz bu ziyarette aynı zamanda, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüzün önümüzdeki süreçlerde daha etkin ve daha verimli olması için yapılması gerekenleri de masayı yatırdık. Bu kapsamda genel müdürümüz ve daire başkanımıza nazik ziyaretleri ve ilimize gösterdikleri ilgiden dolayı şahsım ve tüm çalışma arkadaşlarım adına teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK