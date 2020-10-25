Son dakika haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yatırım ve destek bütçesinde büyük artış - Son Dakika

Son dakika haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yatırım ve destek bütçesinde büyük artış

25.10.2020 10:13
Son dakika haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yatırım ve destek bütçesinde büyük artış, System.String[]

Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2021 yılı bütçesi, 2020'ye göre yüzde 50,1 artışla yaklaşık 12 milyar liraya çıkarıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2021 yılı bütçesi, 2020'ye göre yüzde 50,1 artışla yaklaşık 12 milyar liraya çıkarıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, teklifte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı için bütçe giderleri, 2021 yılında yüzde 50,1 artışla 11,9 milyar lira olarak öngörüldü.

Bakanlığa bağlı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğüne verilecek toplam ödenek, 5 kat artışla 1,2 milyar lira oldu. Böylece organize sanayi bölgeleri (OSB) projeleri için yüzde 418 ve küçük sanayi siteleri (KSS) projeleri için yüzde 700'lük bir ödenek artışı planlandı.

Bu ödeneklerle Batman'dan Kastamonu'ya, Kütahya'dan Hatay'a kadar çeşitli illerdeki 16 OSB ve 5 KSS projesi tamamlanacak. Söz konusu projelerin tamamlanmasıyla 25 milyar liralık sabit yatırımın hayata geçirilmesi ve yaklaşık 60 bin kişilik ilave istihdam sağlanması bekleniyor.

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne gelecek yıl için sigorta primi ve faiz desteği ödemeleri için ayrılan ödenek, yüzde 96 artırılarak 2 milyar liraya yaklaştı.

Yeni kurulan Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü için teklif edilen 2021 bütçesi 80,7 milyon lira oldu. Bu tutarın 29 milyon lirası model fabrikalar ve 11 milyon lirası yenilik merkezleri için kullanılacak. Sanayileşme İcra Komitesi kapsamında yapılacak harcamalar da bu Genel Müdürlük üzerinden koordine edilecek.

TÜBİTAK'ın Ar-Ge bütçesi yüzde 104 artırıldı

Türkiye'nin öncü bilimsel ve teknolojik araştırmalarını teşvik eden TÜBİTAK'ın 2021 bütçesi yüzde 49,6 artışla 5,3 milyar lira oldu.

Kurumun Türkiye Araştırma Alanı - Üniversite, Sanayi, Bilim İnsanı ve Bilim Toplum Kapsamındaki Proje ve Burs Destekleri (TARAL Programı) kapsamında, 2021 yılı için 2,2 milyar liralık bütçe ayrıldı. 2020 yılına göre yüzde 104'lük bir artışa karşılık gelen bu tutar, yenilik ve inovasyon öncülüğündeki projelerini desteklenmesinde kullanılacak.

TARAL Programı kapsamındaki bu artışla, beyin göçünü tersine çevirmeyi amaçlayan Uluslararası Lider Araştırmacılar, Ulusal Lider Araştırmacılar programlarının yanı sıra sanayide nitelikli istihdamı teşvik eden sanayi doktora programları yürütülecek, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'ndaki projeler desteklenecek.

Ayrıca yüksek teknoloji geliştirmeye yönelik iş birliklerine Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı ve Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması ile hız kazandırılacak. Geleceğin teknoloji yıldızlarının yetiştirildiği Deneyap Teknoloji Atölyelerinin sayısı artırılacak.

TSE'nin bütçesi Türkiye'nin test altyapısının güçlendirilmesine harcanacak

Türk Standardları Enstitüsüne (TSE) merkezi yönetim bütçesinden ayrılan tutar yüzde 31 artışla 620 milyon lira oldu. Artışın en önemli kalemini 6,5 katlık artışla 119 milyon liraya ulaşan yatırım bütçesi oluşturdu.

Enstitü bu bütçeyle, Türkiye'nin test altyapısını güçlendirip, sanayici ve üreticilerin yurt dışı laboratuvara bağımlılığını ortadan kaldırmayı hedefliyor. Bu kapsamda Ankara Temelli Kalite Kampüsü'ndeki yapım işleri hızlandırılacak.

KOBİ ve girişimcilerin yenilikçi, teknolojik ve rekabetçi bir yapıya kavuşmalarını hedefleyen KOSGEB'e merkezi yönetim bütçesinden ayrılan tutar yüzde 14,7 artarak 2,1 milyar lira oldu.

Türkiye'nin fikri mülkiyet ekosistemine katkı sağlayan Türk Patent ve Marka Kurumuna 2021 yılı için 146 milyon lira ödenek ayrıldı. Bu tutar 2020'ye göre yüzde 43,1'lik bir artışa karşılık geliyor.

Türkiye Uzay Ajansının bütçesi de yüzde 55,2 artışla 38,1 milyon liraya yükseltildi.

Kastamonu, Kütahya, Yatırım, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yatırım ve destek bütçesinde büyük artış - Son Dakika Ekonomi


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