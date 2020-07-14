Son dakika haberleri: Sanayinin Devler Ligi'nde AOSB'den 7 firma - Son Dakika

Son dakika haberleri: Sanayinin Devler Ligi'nde AOSB'den 7 firma

Son dakika ekonomi haberi: İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) açıkladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2019 listesinde Adana Organize Sanayi Bölgesi'nden (AOSB) 7 firma yer aldı.

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) açıkladığı " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2019 listesinde Adana Organize Sanayi Bölgesi'nden (AOSB) 7 firma yer aldı. Türk Sanayisinin devler ligi olarak adlandırılan listede Adana'dan toplam 13 firma bulunuyor.

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İSO tarafından firmaların üretimden net satışları baz alınarak hazırlanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2019 listesinde; Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş 347'nci, Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş 349'uncu, Güney Çelik Hasır ve Demir Mamülleri Sanayi Ticaret A.Ş 426'ncı, Amylum Nişasta Sanayi ve Ticaret A.Ş 427'nci, Pilyem Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş 435'inci, Omnia Nişasta Sanayi ve Ticaret A.Ş 468'inci, Gürsoy Yem Gıda ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş 471'inci oldu. Listede Abdioğulları'nın 34 basamak, Bossa'nın ise 25 basamak sıçrama yaptığı, 2018 listesinde sıralamada bulunmayan Pilyem ve Omnia'nın sıralamaya girdiği gözlendi.


"Sanayinin Devler Ligi" olarak tabir edilen listede Adana'dan yer alan diğer firmalar ise 68'inci sırada Sasa, 240'ncı sırada Akyem, 264'üncü sırada Beyteks Tekstil, 269'uncu sırada Temsa Ulaşım Araçları, 272'nci sırada Elita Gıda Sanayi ile 453'ncü sırada Adana Çimento Sanayi yer aldı.


Öte yandan, Türk Sanayinin övünç tablosunu ifade eden ilk 500'de, merkezi Adana olan ve AOSB içerisinde üretim tesisi olan 7 firmanın yanı sıra, AOSB içerisinde üretim tesisi olan fakat merkezi başka şehirde bulunan 19 firma daha bulunuyor. Toplamda sanayinin ilk 500'deki 26 firmasını bünyesinde bulunduran Adana OSB, bunun haklı gururunu yaşıyor.


AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, listede yer alan tüm sanayi kuruluşlarını tebrik etti. 2017'de 12 firma, 2018'de 11 firma olarak adını duyuran Adana'dan bu yıl 13 firmanın listede yer almasının bir yükseliş olduğunu ancak, yeterli bulmadıklarını belirterek, "OSB'mizde de geçtiğimiz yıl 5 firma bu sıralamaya girmişti. Bu yıl iki basamak sıçrama ile 7 oldu. Bir önceki yıla göre daha iyi durumdayız ancak yetinmiyoruz. Ülkesini seven, her koşulda üretimini sürdüren sanayiciler olarak hedefimiz daha fazla üretim, daha fazla istihdam ve daha fazla ihracat" dedi. - ADANA

Organize Sanayi Bölgesi, İstanbul Sanayi Odası, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 14:03 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Sanayinin Devler Ligi'nde AOSB'den 7 firma - Son Dakika Ekonomi
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