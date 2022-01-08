Son dakika haberleri... SANCAKTEPE'DE 3 OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika

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SANCAKTEPE'DE 3 OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI KAZA KAMERADA

Murat SOLAK/ - SANCAKTEPE'de 3 otomobilin karıştığı kazada bir kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki akşam saat 21.00 sıralarında Merve Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde aynı yönde ilerleyen iki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri, yol kenarında park halinde olan başka bir otomobile çarparken, diğer otomobil ise karşı şeride geçti. Kazada bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

"BÜYÜK BİR SES DUYDUM"

Kazanın sesiyle dışarıya çıktığını belirten Ali Mutlu, "Dükkandaydım, birden büyük bir ses duydum. Dışarıya çıktım, araçlar birbirine vurmuş, o ses de onlardan gelmiş. Bir araç karşı şeride sürüklenmiş, diğer araç da park halindeki araca vurmuş. Bir kişi elini tutuyordu, yaralıydı herhalde" dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolda seyir halindeki iki otomobil çarpışıyor. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri park halindeki otomobile vuruyor. Kaldırımda yürüyen bir kişinin, kaza nedeniyle panikleyerek uzaklaştığı görülüyor.