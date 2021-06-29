Sancaktepe'de 3 katlı bir mağazanın yangın merdiveni boşluğunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi Demokrasi Caddesi Portakal Sokak'taki 3 katlı bir giyim mağazasının yangın merdiven boşluğunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olayı yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de alevler mağazaya sıçramadan yangını söndürdü.

Binanın dışında maddi hasar oluşturan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.